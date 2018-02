Lydia Comtois, una ragazza di 19 anni la cui scomparsa è stata denunciata nel giorno di San Valentino, è stata trovata morta ieri nel comune di Bernards, nel New Jersey, Stati Uniti: la giovane donna è stata trovata ormai senza vita in un'area boschiva grazie all'intervento delle unità cinofile della polizia, che per un intero giorno hanno fiutato le sue tracce fino a individuare il cadavere.

Sulla morte di Lydia Comtois è stata aperta un'inchiesta da pare della polizia statunitense, anche se le prima ispezioni sul suo corpo non farebbero pensare a una morte per cause violente. Sarà l'autopsia a rivelare le cause del decesso; intanto i suoi familiari sono stati a lungo interrogati per comprendere per quale ragione la ragazza abbia deciso di allontanarsi da casa. Lydia sarebbe uscita nel pomeriggio senza spiegare al padre e alla madre dove fosse diretta, ma quando i genitori a tarda serata hanno notato che non era ancora rincasata hanno lanciato l'allarme e allertato la polizia.

Per organizzare i funerali della ragazza è stata aperta una campagna di raccolta fondi su Go Found Me che ha portato ai familiari in poche ore oltre 4mila dollari.