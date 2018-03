Tutta Londra si sta mobilitando nelle ultime ore per dare una mano alla polizia nelle ricerche di Ashara Wallace, 15 anni, e di sua sorella Alliyah, 9 anni, di cui si sono perse le tracce rispettivamente dallo scorso venerdì e da ieri, sabato 24 marzo. Gli agenti sono convinti che le due ragazze, pur essendo scomparse a un giorno di distanza l'una dall'altra dalla loro casa a Lambeth, borgo nella parte centro-sud-occidentale della Capitale britannica, possano trovarsi insieme.

La più grande delle sorelle, Ashara, è sparita nel nulla venerdì scorso, mentre lo stesso destino è toccato alla minore il giorno dopo, intorno alle quattro del pomeriggio di sabato. La polizia metropolitana di Londra ha lanciato un appello sui social network, affinché chiunque abbia notizie sulle ragazze possa farsi avanti e aiutare le indagini in corso. Proprio in un tweet le due vengono definite "vulnerabili", anche se si precisa che non hanno mai tentato la fuga prima ad ora e che non avevano mostrato segni di insofferenza nei confronti della loro famiglia, mentre cresce con il passare delle ore l'apprensione dei loro genitori e dei loro amici.