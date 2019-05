Drammatico incidente e tragedia sfiorata nelle score ore a Rochdale, nella contea della Greater Manchester, in Inghilterra. Una ragazzina di 16 anni è rimasta letteralmente infilzata nel palo metallico di un recinzione che stava tentando di scavalcare in strada rimanendo gravemente ferita. L'episodio lunedì pomeriggio intorno alle 16.30 ora locale, le 17.30 in Italia, nei pressi di una fermata del tram. Per qualche motivo la giovane stava tentando di scavalcare la recinzione che separa il cortile di una chiesa cattolica dalla strada ma probabilmente è scivolata rimanendo infilzata. Si tratta di una recinzione molto bassa ma che termina però con spuntoni di ferro che possono essere letali.

Dopo l'allarme, sul luogo dell'accaduto sono accorsi subito i servizi di emergenza con sanitari, vigili del fuoco e polizia che però hanno dovuto lavorare a lungo per poter liberare l'adolescente. La punta della recinzione infatti ha trafitto la sedicenne alla coscia bloccandola. Alla fine i vigili del fuoco, dopo aver protetto la ragazza, hanno dovuto tagliare la ringhiera di ferro prima di affidarla alle cure dei sanitari che l'hanno stabilizzata e trasportata in ospedale.