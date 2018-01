Tragedia nel pomeriggio di domenica sulle montagne al confine fra Trentino e Veneto, nella zona del Rifugio Fraccaroli. Nelle score ore una donna di 45 anni ha perso la vita dopo essere improvvisamente scivolata in un canalone nel corso di una escursione lungo Cima Carega. La vittima è Ludmilla Drogovozov, 45enne di origine moldava ma da tempo residente in Italia, a Soave, in provincia di Verona. La donna era insieme ad un amico per praticare l'attività di corsa in montagna quando è avvenuto il fatto. La dinamica esatta dell'incidente è ancora in fase di accertamento ma secondo una prima ricostruzione, i due amici si trovavano lungo le creste della montagna, nelle piccole Dolomiti, quando, probabilmente anche complice la nebbia, la 45enne è scivolata.

Il dramma sotto gli occhi atterriti dell'amico che non ha potuto fare niente per salvarla se non allertare i soccorritori. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno quando l'uomo ha chiesto l’intervento del soccorso alpino di Verona dicendo che l’amica era scivolata dalla cima del monte Plische, nei pressi della croce. Non sapendo su quale versante potessero trovarsi, si sono mossi sia gli uomini del Soccorso alpino di Verona e Recoaro – Valdagno, in Veneto, sia quelli di Ala per la parte trentina, appoggiati da due elicotteri

Viste le condizioni meteo, l'elicottero di Verona emergenza non è riuscito ad avvicinarsi all'area mentre l'eliambulanza di Trento, appena si è aperto un varco, è riuscita a trasportare una squadra di 5 soccorritori e in una perlustrazione successiva ha anche individuato l'amico della donna . L'uomo non era ferito ma presentava principi di ipotermia ed è stato recuperato. Nel tentativo di raggiungere l'amica, infatti, si era perso. Per la donna invece non c'è stato nulla da fare. I soccorritori trentini sono stati i primi a raggiungere il corpo senza vita della donna nel canale. Quando i soccorritori sanitari veronesi sono giunti sul posto, il medico non ha potuto fare altro che constatarne ufficialmente il decesso.