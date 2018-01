Disagi nella giornata di lunedì per chi aveva programmato di spostarsi coi i treni Italo. I lavoratori di Ntv (Italo-Nuovo trasporto viaggiatori) infatti hanno proclamato uno sciopero di otto ore per la giornata di oggi astenendosi dal lavoro dalla tarda mattinata fino al pomeriggio inoltrato. Lo sciopero riguarda in particolare i treni ad alta velocità di Italo con inizio alle ore 10 e termine fissato alle ore 18. La protesta è stata indetta dai sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf e Fast Mobilità e si prevede una forte adesione da parte dei lavoratori del gruppo ferroviario. Alla base dello sciopero il mancato rinnovo del contratto aziendale scaduto il 31 dicembre 2014 e il mancato riconoscimento del premio previsto dallo stesso contratto.

Dal canto suo Italo Ntv, si dichiara "allibita in quanto più volte si è resa disponibile a discutere il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, senza mai sottrarsi al confronto". "Italo ha sempre riconosciuto nella forma e nei contenuti dovuti, sia il premio di risultato sia ogni altro diritto spettante ai propri dipendenti" riporta una nota aziendale che prosegue: "L’azienda, a dimostrazione dell’impegno serio e concreto preso quotidianamente nei confronti dei suoi lavoratori, ha infatti sempre riconosciuto il premio anche per quegli anni in cui versava in condizioni di difficoltà e lo riconoscerà a maggior ragione, secondo le regole condivise, anche per il 2017".

I sindacati però non ci stanno e ribadiscono che "contrariamente a quanto affermato pubblicamente, Ntv continua a rifiutare il confronto sul rinnovo del contratto nel perimetro del nuovo contratto della Mobilità, pretendendo di definirne uno proprio", inoltre la società "rifiuta di riconoscere ai lavoratori il premio previsto, dovuto agli ottimi risultati di bilancio, già consolidati ed annunciati pubblicamente dall'azienda". Per questo i rappresentanti dei lavoratori avvertono che se l'azienda "continuerà a ignorare le legittime richieste dei lavoratori, la protesta non potrà che continuare nel rispetto della legge 146/90 sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali".

Per lo sciopero Italo della giornata di lunedì, saranno 24 i treni alta velocità a rischio cancellazione. Come fa sapere l'azienda, che ha pubblicato sul proprio sito una lista dei treni garantiti, non ci saranno problemi di circolazione per 23 dei 47 treni programmati nella fascia oraria interessata dallo sciopero.