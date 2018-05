Disagi e ritardi potrebbero interessare oggi numerosi porti italiani e navi traghetto a causa di uno sciopero di marittimi e portuali indetto dai principali sindacati confederati su tutto il territorio nazionale e per l'intera giornata di venerdì 11 maggio. Ad incrociare le braccia son i lavoratori del settore aderenti a Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per protestare contro i cosiddetti fenomeni di auto-produzione e per sensibilizzare le aziende sul tema caldo della sicurezza sul lavoro. L’astensione dal servizio durerà 24 ore e coinvolgerà diverse categorie di lavoratori del settore: dai dipendenti ASP ai dipendenti delle navi traghetto e navi da carico presenti nei porti nazionali la cui partenza potrebbe essere ritardata anche di 24 ore. Si asterranno dal servizio per otto ore inoltre anche gli impiegati amministrativi, gli operai, gli addetti alle biglietterie dei porti e il personale in servizio giornaliero.

“Alla base dello sciopero – sottolineano le tre organizzazioni sindacali – i casi di autoproduzione nelle operazioni portuali, a dispetto di quanto previsto dalla legge 84/94 sui porti, con conseguenti ricadute sul tema della sicurezza, gli atteggiamenti e le azioni delle singole AdSP che minano fortemente lo sviluppo economico ed occupazionale dei porti e dello shipping nazionale oltre all’evidente rischio di indebolimento delle relazioni industriali e le gravi violazioni procedurali a favore di terzi per contrastare il diritto di sciopero”. “Inoltre lo sciopero è motivato – sostengono infine Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – anche dalle lacune che evidentemente hanno contribuito alla lunga e recente serie di infortuni sul lavoro, anche mortali. L’attenzione sul tema della sicurezza deve sempre essere alta ed è sempre più evidente la necessità di completare l’iter di aggiornamento dei decreti legislativi 271/99 e 272/99 con particolare attenzione ai rischi da interferenze”.

Ad essere interessato saranno soprattutto le operazioni di carico e scarico merci ma ripercussioni si avranno su tutto il traffico marittimo. In molti porti i lavoratori oltre ad astenersi dal lavoro manterranno di presidi interi agli scali mentre a Genova è previsto a anche un corteo di lavoratori che da lungomare Canepa arriverà alla sede della Prefettura. Inevitabili anche le ripercussioni su traffico diretto agli scali portuali cono i tir fermi sule grandi arterie di collegamento verso i porti