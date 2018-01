Dopo la storica tripletta azzurra di una settimana fa a Bad Kleinkirchheim, l'Italia dello sci torna a vincere. Nella discesa libera di Coppa del Mondo in programma a Cortina, nuovo trionfo per Sofia Goggia. La classe 1992 bergamasca ha battuto le due statunitensi Vonn e Shiffrin, ottenendo il secondo successo consecutivo stagionale, e il quarto in carriera con 18 podi ed un bronzo mondiale.

La Goggia vince a Cortina, è prima nella classifica di discesa libera.

Un successo prestigioso davanti ai suoi tifosi per Sofia Goggia che ha messo alle sue spalle la campionessa americana Lindsey Vonn. L'azzurra ha chiuso la sua discesa sui sui 2.660 metri della pista Olympia delle Tofane con il tempo di 1.36.45, mentre la classe 1984 statunitense ha fatto registrare un tempo di 1.36.92, terzo posto del podio per Mikaela Shiffrin in 1.37.29. Per la Goggia, dopo 4 delle 8 gare, c'è anche il primato nella classifica generale di discesa con 269 punti (220 la Shiffrin)

La soddisfazione della Goggia nel dopo gara.

Una gara tutt'altro che semplice quella della Goggia che ha dovuto superare diverse difficoltà, per battere la Vonn che a Cortina ha fatto registrare ben 11 successi in carriera. Queste le parole dell'azzurra: "Sono stati una gara ed un risultato eccezionali. Ma non è stata davvero una discesa facile, qualche errore l'ho commesso anche io e la visibilità non era sempre perfetta. Ma avevo ben in testa la mai linea e l'ho seguita attaccando sempre, senza guardare quello che avevano fatto le altre, ma affidandomi solo alle indicazioni dei mie allenatori".

L'orgoglio di aver battuto Lindsey Vonn.

Non sono bastati dunque alla Vonn i supersci a disposizione per avere la meglio della Goggia. Quest'ultima ha approfittato di un errore dell'avversaria ed è stata premiata per il suo coraggio che le ha permesso di giocarsi il tutto per tutto, quando le Olimpiadi si avvicinano sempre più: "Se Lindsey non avesse fatto quell'errore avrebbe forse vinto lei ma sul gradino più alto del podio ci sono io'‘.