Lo sci italiano è sempre sugli scudi. Paris ha vinto nel weekend ancora una volta sulla mitica Streif di Kitzbuhel. Sofia Goggia, campionessa olimpica lo scorso anno, è ritornata alle gare sabato scorso e ha ottenuto il secondo posto nel Super G di Garmisch e oggi, a cento giorni dalla frattura del malleolo destro, ha sfiorato ancora il successo. La bergamasca si è piazzata nuovamente al secondo posto in Germania, beffata per appena 25 millesimi di secondo dall’austriaca Stephanie Venier. Terza la tedesca Kira Weidle.

Un altro podio, Sofia Goggia 2a a Garmisch

La discesa libera di Garmisch è stata purtroppo ricca di voli e di infortuni. L’azzurra Federica Sosio ha riportato la frattura biossea composta alla tibia e al perone della gamba sinistra e verrà operata già lunedì in Germania. K.o. anche la Brignone che non ha subito per fortuna alcuna rottura. Spaventosa caduta per Seilbahn Stadl. La Goggia ha ottenuto un ottimo secondo posto, che le dà tanta fiducia in vista dei Mondiali che inizieranno in Svezia tra una decina di giorni, sono in programma ad Are dal 5 al 17 febbraio.

Le parole di Sofia Goggia

L’avvicinamento al Mondiale dunque prosegue in modo fantastico e in pochi, forse nemmeno la Goggia, potevano immaginare che la campionessa italiana potesse ritornare così bene alle gare. La 26enne azzurra dopo la gara ha parlato con gioia del piazzamento, ma il suo stato d’animo ovviamente non è dei migliori per l’infortunio subito dalla Sosio: