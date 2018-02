L'AQUILA – Il fuoripista, il boato, la valanga, la fuga disperata, ma forse vana. Una valanga si è staccata in località Campo Felice sul massiccio del Gran Sasso. L'elicottero del 118, con l'equipaggio e i soccorritori del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso Alpino), si è alzato in volo dall'aeroporto aquilano di Preturo per raggiungere la zona. Dalle prime informazioni due sciatori potrebbero essere stati travolti dalla valanga durante un fuoripista. L'area, tra i Comuni di Rocca di Cambio e Lucoli (L'Aquila), è poco distante dagli impianti sciistici di Campo Felice le cui piste non sono state interessate dalla valanga e sono costantemente monitorate. Nella zona c'è neve fresca, a seguito di un'abbondante nevicata notturna.