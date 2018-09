in foto: Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale ha nuovamente paralizzato l'autostrada A13. A essere colpito è il tratto ferrarese che è rimasto chiuso al traffico, nel tratto fra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna, a lungo durante la mattinata. L’incidente stradale, avvenuto intorno alle 11, ha coinvolto tre mezzi pesanti. Secondo la ricostruzione dell’incidente, uno dei tir si è ribaltato riversando sulla strada parte del carico, materiale plastico, e ostruendo la carreggiata. Due persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale, ma non sarebbero in condizioni gravi. Sul luogo dell'incidente stradale, al km 39, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale di Autostrade per l'Italia della Direzione di Tronco di Bologna.

Si segnalano disagi e lunghe code sull'autostrada – Si segnalano disagi e code verso Bologna. Alle 14.30 tra Villamarzana e Ferrara sud verso Bologna, si registravano 10 km di coda a seguito di un incidente ora risolto. Sempre sulla A13, tra Altedo e Ferrara nord verso Padova, ci sono 9 km di coda per un altro incidente avvenuto all'altezza del km 35. Il personale di Autostrade sta provvedendo alla distribuzione di acqua agli utenti fermi in coda.