Terribile incidente stradale nella prima mattinata di giovedì in Veneto, lungo l'autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest. Intorno alle 7.30, poco prima delle gallerie, in direzione di Milano, tre camion si sono scontrati tra loro in un devastante impatto che è costato la vita ad uno dei conducenti dei mezzi coinvolti. Per estrarlo dalle lamiere contorte del veicolo i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici. Purtroppo quando l'uomo è stato estratto e affidato al personale medico del suem 118 per lui ormai non c'era più nulla da fare e i medici hanno dovuto dichiararne la morte sul posto.

La vittima era al volante dell'ultimo mezzo coinvolto nello scontro a catena la cui cabina è rimasta accartocciata senza lasciargli scampo. Sotto shock ma fortunatamente ne son usciti Illesi invece gli autisti degli altri due mezzi coinvolti. Per le operazioni di soccorso e recupero, sul posto anche gli uomini della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi del caso, e gli ausiliari dell'autostrada che hanno regolato il traffico. Il flusso di veicoli infatti è stato fortemente rallentato con code che hanno raggiunto a metà mattinata anche i dieci chilometri in alcuni tratti . A seguito dell'incidente è stata resa obbligatoria l'uscita al casello di Vicenza est e di conseguenza tutta la viabilità nei pressi del casello e su viale Annency (tangenziale sud) si è congestionata. Al momento sono ancora in corsa le operazioni di recupero dei mezzi e il traffico scorre su una sola corsia. Come comunica la società che gestisce il tratto autostradale, la situazione del traffico quindi permarrà almeno per l'intera mattinata.