Quattro giovani vittime. È il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte tra martedì e mercoledì sulla strada statale Basentana, nei pressi di Pisticci (Matera). Un terribile frontale che ha coinvolto due automobili e causato la morte di quattro ragazzi di età compresa tra i ventotto e i trentatré anni. Due delle vittime si chiamavano Felice Porzio e Rosaria Locaso. Erano una coppia di Ferrandina (Matera) – entrambi avevano ventotto anni – e presto avrebbero dovuto sposarsi. Tutto era pronto per il loro matrimonio: Felice e Rosy avrebbero detto “sì” il prossimo 12 maggio. I due ragazzi, come ricostruito dai media locali, erano fidanzati da anni: tantissime le loro foto sui social, dove in queste ore si stanno moltiplicando i tanti messaggi di cordoglio di amici e conoscenti. Le altre vittime sono Luigi Porzio (fratello di Felice), che aveva trentatré anni e viaggiava insieme alla coppia a bordo di una Seat Altea, e Michele Carbone, ventottenne di Tricarico (Matera). Da quanto si è appreso, i fratelli Porzio e la fidanzata di Felice stavano tornando a Ferrandina dopo aver accompagnato a casa la fidanzata di Luigi, mentre il giovane a bordo dell’altra auto, una Fiat Punto, stava rientrando dalla provincia di Taranto. Inutili i soccorsi: i tre ragazzi sono morti sul colpo, la ventottenne poco dopo il trasporto in ospedale.

Il cordoglio su Facebook – Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia stradale di Matera, al lavoro per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente mortale. Il Comune di Pisticci ha subito espresso il proprio cordoglio per la perdita dei quattro ragazzi. “In questo momento di profondo dolore e cordoglio, l’Amministrazione Comunale di Pisticci manifesta la sua vicinanza alle famiglie delle vittime del grave incidente e alle comunità di Ferrandina e Tricarico, colpite dai gravi lutti”, si legge sulla pagina Facebook del Comune.