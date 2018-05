Momenti drammatici nella prima mattinata di lunedì lungo le strade di a Lastra a Signa, nella città metropolitana di Firenze. Una ragazza di 20 anni, Beatrice Morandi, ha perso la vita a bordo della sua motocicletta dopo essere rimasta coinvolta in uno spaventoso incidente stradale in via Livornese che ha coinvolto anche uno scuolabus carico di bambini. L'episodio intorno alle 7 del mattino quando il mezzo stava accompagnando i bimbi alla scuola materna. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane sarebbe finita prima contro un'auto per poi carambolare anche contro lo scuolabus che viaggiava nel senso di marcia opposto, finendo sull'asfalto.

Un violento impatto che non le ha lasciato scampo. Nonostante i tempestivi soccorsi medici del 118, infatti, per la vittima dell'incidente non c'è stato niente da fare. I sanitari a bordo di un'ambulanza della Misericordia di Lastra a Signa hanno tentato il trasporto all'ospedale Careggi di Firenze ma le condizioni erano disperate ed è stato tutto inutile. Soccorsi per un malore anche l'autista e l'accompagnatrice dello scuolabus, che sono stati accompagnata in ospedale per precauzione e accertamenti anche se non hanno riportato ferite. Illesi anche i bambini a bordo dello scuolabus per i quali l'amministrazione comunale ha fatto arrivare un altro scuolabus che si è occupato di portarli finalmente a scuola. Sul posto nel frattempo sono accorsi anche carabinieri del Nucleo Radiomobile di Lastra a Signa e i vigili urbani per i rilievi del caso che aiuteranno a stabilire l'esatta dinamica dei fatti.