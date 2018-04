in foto: Foto di repertorio

Una persona è morta in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di Pasqua a Novi Ligure, in Piemonte, tra lo stabilimento Ilva e il distributore di carburante Ratti. A perdere la vita è un quarantasettenne di origine romena e residente a Tortona, nella provincia di Alessandria. L’uomo, da quanto si apprende, viaggiava a bordo della sua moto, una Yamaha Fazer 600, insieme al figlio ventiduenne quando improvvisamente, per ragioni ancora non chiare, ha perso il controllo del mezzo. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 17.30. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, entrambi gli uomini sono stati sbalzati con violenza dalla moto e il padre è finito contro un palo della luce. Quell’urto violentissimo è stato fatale per l’uomo, che è morto sul colpo. Proprio oggi il centauro festeggiava il suo compleanno.

Ferito ma non in pericolo di vita il 22enne che viaggiava sulla moto col padre – Il figlio invece ha riportato delle ferite cadendo dalla motocicletta sull’asfalto ed è stato trasferito dal 118 in codice giallo all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure. Il ragazzo è ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Sull’esatta dinamica dell’incidente indaga la polizia stradale.