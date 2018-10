Stavo tornando a casa in auto con i genitori dopo una breve vacanza tutti insieme nel fine settimana ma u tragico destino ha voluto che quello fosse anche il suo ultimo viaggio. La 17enne australiana Olivia Harwood è morta tragicamente nella mattinata di martedì a seguito di un violento incidente stradale nel quale sono rimasti feriti gravemente anche i suoi due genitori. La tragedia intorno alle 9:15 di martedì lungo la Warrego Highway, nel sud del Queensland, in Australia, quando la loro vettura è stata coinvolta in un terribile chinato che ha interessato anche altri due veicoli.

Sul luogo dell'incidente sono subito accorsi vigili del fuoco e sanitari che hanno provveduto a estrarre dalle lamiere le persone coinvolte e a prestare loro le prime cure ma purtroppo per la 17enne non c'è stato nulla da fare. I suoi genitori, Allan, 48 anni, e Beverley, 44 anni, sono stati entrambi soccorsi e trasportati negli ospedali di Brisbane dove sono ora ricoverati con gravi ferite. Sul caso indaga la polizia locale. Secondo le indagini preliminari sull'incidente, tutto sarebbe partito da un impatto tra un semirimorchio che viaggiava verso est lungo l'autostrada e un'auto che viaggiava nella stessa direzione. Lo schianto ha spinto la vettura verso il la corsia opposta da cui proveniva la berlina della famiglia Harwood.