Quando era arrivata la telefonata che annunciava che la sorella era in fin di vita, le tre si erano subito messe in macchina per raggiungere l'ospedale al più presto, ma un tragico destino ha voluto che non la rivedessero mai più in vita. Mentre la donna esalava l'ultimo respiro, infatti, le tre sorelle sono rimaste coinvolte in un drammatico incidente stradale nel quale una di loro ha perso la vita e le altre due sono rimaste ferite. È la tragica storia delle sorelle De Falco rimaste vittime di un drammatico impatto avvenuto nella mattinata di mercoledì a Vicenza. A perdere la vita è stata la 59enne Assunta, conosciuta come Susy, che alle sei del mattino si era messa in macchina con le altre due sorelle Patrizia e Flora per correre al capezzale dell'altra sorella Rita, morta in seguito ad una malattia.

Il terribile incidente a meno di un chilometro dall'ospedale vicentino dove Rita era ricoverata. La loro auto si è scontrata con un'altra vettura e un camioncino di un corriere espresso all'altezza di un incrocio. Per estrarle dalle lamiere contorte della vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco ma ormai per la 59enne, residente nel Padovano come le altre due, non c'era più nulla da fare. Una tragedia che, come racconta il Gazzettino, è solo l'ultima di una lunga serie di lutti improvvisi e anche tragici che hanno colpito la famiglia De Falco. La stessa Rita era costretta su una sedia a rotelle a causa di un altro incidente stradale avvenuto più di trenta anni fa mentre Assunta Susy era vedova da alcuni anni dopo che il marito era deceduto a seguito di un incidente sul lavoro. L'intera famiglia però era sta già segnata da un terribile dramma avvenuto tanti anni fa: il fratello maggiore venne investito a pochi metri dalla sua casa a soli 12 anni.