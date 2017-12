Si chiamava Ferruccio Faggioni Sella e aveva 52 anni, l’uomo deceduto nello scontro fra un’auto e un tir avvenuto a mezzogiorno lungo la carreggiata sud dell‘Autostrada del Brennero tra Egna e San Michele. La dinamica del tragico incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma sembra che il 52enne, conducente dell’auto, una Mercedes di colore grigio, abbia tamponato l’autoarticolato all’altezza di Salorno, finendo sotto il pesante mezzo. L'impatto tra auto e camion è stato violentissimo tanto che per Ferruccio ogni tentativo di soccorso è risultato inutile: l’uomo sarebbe deceduto sul colpo. Lievemente ferito il conducente del tir, un bergamasco di 28 anni. Sul posto si sono immediatamente portati i soccorsi, l'elicottero, i vigili del fuoco di Egna e la polizia per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica del tragico sinistro. La tratta autostradale dell’incidente è stata subito chiusa per consentire la rapida gestione dell'emergenza.

Molto noto in Trentino, Ferruccio Faggioni Sella, di professione rappresentante di prodotti per parrucchieri, lascia la compagna e due figlie. “Era una persona dal cuore grande, enorme, sempre positivo, sempre disponibile per tutti. Era un uomo aperto alla vita, che adorava la sua famiglia”, sono le parole pronunciate da Francesca Anelli, la compagna a L’Adige. Su Facebook, ieri pomeriggio non appena la notizia ha cominciato a diffondersi, in molti hanno voluto ricordare Ferruccio, che aveva avviato Maso Naranch in Val di Gresta, prima di dedicarsi all'attività di parrucchiere.