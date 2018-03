Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi lungo la Statale 231, vicino a Bra, in provincia di Cuneo. Nell'immediato, il sinistro era costato la vita all'appuntato Alessandro Borlengo, 43 anni. Nel pomeriggio, è deceduto dopo oltre 48 ore di prognosi riservata anche Giorgio Privitera, 29 anni, catanese, prestava servizio come carabiniere nella cittadina piemontese.

La dinamica dell'incidente – Lo scorso 23 marzo, Borlengo e il giovane militare stava trasportando a bordo di una gazzella, un detenuto moldavo al tribunale di Asti. Insieme a loro c’erano anche il vice brigadiere della Stazione di Narzole Gaetano Virga (quest’ultimo e il detenuto non sono in pericolo di vita). Oltre alla vettura dei carabinieri, nello scontro erano rimaste coinvolte altre due vetture, una Ford Focus e una Mercedes. Le cinque persone che viaggiavano su queste ultime vetture erano rimaste ferite, così come l'altro carabiniere e il detenuto, ma nessuna in pericolo di vita. L'auto dei carabinieri si era scontrata frontalmente con la Ford Focus, ribaltandosi a lato della carreggiata). Da subito, le condizioni di Privitera sono apparse molto gravi. Per questo motivo dopo è stato immediatamente trasportato all’Ospedale Santa Croce di Cuneo. Il militare, in servizio, come il collega deceduto precedentemente, a Sommariva del Bosco, ha lottato fino alla fine, ma nel pomeriggio di oggi 25 marzo, il suo cuore si è spento. Non sono ancora note le date dei funerali.

La notizia della morte è stata resa nota dal ministro uscente della Difesa Roberta Pinotti che in un tweet ha espresso "a nome suo e delle forze armate cordoglio per il Carabiniere Giorgio Privitera, deceduto per le ferite riportate in servizio e la sua vicinanza alla famiglia e ai Carabinieri".