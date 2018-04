Doveva essere la conclusione di un giorno spensierato tra amici dopo che la comitiva si era riunita per la classica gita fuori porta in occasione del lunedì di Pasquetta, ma proprio durante il viaggio di ritorno a casa la giornata si è trasformata in tragedia per un gruppo di giovani ragazzi pugliesi tra i 18 e i 23 anni. La loro auto infatti si è schiantata violentemente contro un albero a bordo carreggiata, uccidendo uno di loro e ferendo gli altri quattro in maniera grave. La vittima è la 21enne Veronica Varvera di Gravina in Puglia che viaggiava in auto con altri quattro giovani, tutti rimasti feriti nell'impatto e ora ricoverati.

Il dramma al tramonto di lunedì nel tratto compreso fra la strada provinciale 41 per Laterza e la strada statale 99 Altamura-Matera. La fiat Panda con cui il gruppo viaggiava, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato schiantandosi frontalmente contro un Albero. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla giovane vittima. Nonostante l'arrivo dei soccorsi sul posto, infatti, per la 21enne non c'è stato nulla da fare e i medici hanno dovuto dichiararne il decesso sul posto. Gli altri componenti della comitiva invece dopo essere stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e soccorsi da personale del 118, sono stati trasportati con le ambulanze negli ospedali di Altamura, Acquaviva delle fonti e di Bari a seconda della gravità delle ferite riportate. Sul posto oltre alla polizia municipale di Altamura anche i carabinieri.