È costato la vita ad una ragazza di appena 23 anni l’incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 7.45, sulla provinciale 74/II che collega Palagonia alla Statale Catania-Gela.“Per cause ancora da accertare, la Mercedes su cui viaggiava Grazia Lombardo – insieme al marito (classe 1988) che era alla guida della vettura – si è ribaltata all'altezza del bivio Canalotto. Sul posto i carabinieri di Palagonia assieme a una vettura della polizia municipale. La giovane è morta sul posto. Per estrarre la salma e il ferito dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Il 30enne – sembra originario di Palagonia – è stato invece trasferito in elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è arrivato in codice rosso con un politrauma. In base alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata. La salma della compagna, che al momento dell'impatto era sul sedile del passeggero, è stata invece già restituita ai familiari. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso la vittima, i carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso, e i vigili urbani che si sono occupati di gestire la viabilità.