L’ennesimo caso di presunti maltrattamenti sui bambini di un asilo arriva dalla Calabria. I carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro (Cosenza) hanno notificato a due insegnanti della scuola d'infanzia di San Giorgio Albanese una misura interdittiva della sospensione per sette mesi. Le due maestre avrebbero appunto usato metodi violenti nei confronti degli allievi, una decina di bambini, dell’unica classe della scuola d'infanzia del paesino della provincia di Cosenza. Schiaffi, pizzicotti e tirate d'orecchie tra i “metodi” utilizzati dalle insegnanti. Da quanto emerso, oltre alle violenze fisiche le due donne avrebbero anche sottoposto i piccoli a continue minacce verbali. I provvedimenti nei confronti delle due maestre sono stati disposti dal gip del Tribunale di Castrovillari su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini nell'asilo scattate dopo la denuncia di alcuni genitori – L'indagine, condotta dai carabinieri e coordinata dal procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla e dal sostituto Valentina Draetta, è stata avviata dopo una denuncia presentata da alcuni genitori degli allievi della scuola d’infanzia. I successivi accertamenti effettuati dai carabinieri hanno permesso, in poco tempo, di documentare, con servizi di osservazione e di video riprese all'interno degli spazi didattici, una serie di maltrattamenti posti in essere dalle due maestre nei confronti dei loro bambini in un arco temporale di appena quindici giorni.