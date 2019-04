Si chiama Marco Bedani ed è l'ultimo morto sul lavoro in quella che appare sempre di più come una silenziosa strage: l'operaio, di 53 anni, è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente durante il turno di notte che stava svolgendo nello stabilimento della Fucine Film spa a Fucine di Ossana, in val di Sole (Trentino). Stando a una prima ricostruzione, l’uomo è rimasto incastrato in un macchinario e schiacciato da un pesante rullo. Immediatamente soccorso dai colleghi, che hanno chiamato il 118, l’operaio è stato trasportato a Trento dall'eliambulanza in condizioni disperate. Nel pomeriggio il suo cuore si è fermato. Troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente.

Sono in corso indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e sono stati avviati dai carabinieri e dall’Uopsal. Franco Weber, segretario della Filctem del Trentino, ha dichiarato: "Non sono ancora chiare le dinamiche del gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella tarda serata di ieri alla Film Solution di Fucine di Ossana. In questa fase delicatissima esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia dell’operaio vittima dell’incidente". "Ci auguriamo che si faccia chiarezza quanto prima sull’accaduto e si accertino eventuali responsabilità. Per quanto ci riguarda fin da ora mettiamo a disposizione tutti i nostri servizi a supporto dei familiari. Quanto accaduto è l’ennesimo monito a prestare la massima attenzione alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione e al rispetto delle normative", conclude il sindacalista.