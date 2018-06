L'ennesimo incidente mortale sul lavoro, avvenuto nella tarda mattinata di sabato, è costato la vita nelle scorse ore a un operaio di 31 anni residente a Torino. Il dramma si è consumato nella tarda mattina nel cantiere edile di un capannone industriale in fase di costruzione nell'area della logistica piacentina, in località Montale, dove l'uomo stava lavorando con altri colleghi. La vittima è Kamrul Islam, un lavoratore originario del Bangladesh ma da tempo residente in Italia. Dai primi accertamenti della polizia e degli ispettori di medicina del lavoro accorsi sul posto, pare che l'uomo sia stato schiacciato, per motivi ancora da accertare, mentre si trovava in cima a una piattaforma mobile.

Per il 31enne sono stati inutili i successivi soccorsi medici da parte del personale della Croce Bianca di Piacenza giunti in ambulanza e di un'automedica del 118. I sanitari hanno cercato di rianimarlo per diverso tempo ma alla fine hanno dovuto dichiarare il suo decesso sul posto. Secondo le prime notizie, nonostante il capannone nel quale l'uomo stava lavorando sia vasto e fa parte di un nuovo complesso logistico in fase di completamento con molte opere ancora da finire , al momento dell'arrivo dei soccorsi e della polizia pare non vi fossero suoi colleghi sul posto come se stesse lavorando da solo. Sull'incidente indagano ora gli ispettori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'Asl di zona.