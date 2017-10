Morto a soli 15 anni mentre si allenava con dei pesi in palestra. Il dramma ha visto protagonista Ben Shaw, un adolescente schiacciato da un bilanciere con un peso di quasi un quintale che l'ha violentemente colpito al collo, uccidendolo. E' accaduto mercoledì della scorsa settimana in una palestra di Brisbane, in Australia; è stato un altro utente della sala con gli attrezzi della palestra Pine Rivers PCYC a trovare il giovane senza vita e rimuovere immediatamente il peso che gravava sul suo collo mentre due membri del personale hanno eseguito le manovre di primo soccorso fino all’arrivo dei paramedici. I soccorritori hanno tentato di tenere Ben Shaw in vita ma in ospedale è arrivato in condizioni gravissime ed è morto dopo tre giorni di agonia.

Sulla morte di Ben Shaw aperta un'inchiesta

La dinamica dell'incidente non è stata del tutto ricostruita, ma appare certo che la pesantissima barra non è solo caduta sul collo del ragazzo. Ben è infatti rimasto intrappolato per quasi mezzora prima che qualcuno si accorgesse di quanto gli stava accadendo. Appassionato di rugby, è stato proprio la sua squadra, il Pine Central Holy Spirit Hornets a confermare il suo decesso con un post pubblicato su Facebook.

La moglie dell’uomo che per primo ha trovato il ragazzo ha raccontato quanto vissuto dal marito: “Quando è arrivato in palestra non c’era nessuno in giro, stava per iniziare l’allenamento quando si è accorto del quindicenne sdraiato su una panca con un bilanciere molto pesante sul collo. L’ha afferrata gridando subito aiuto“. Sull’incidente è stata aperta un'inchiesta da parte delle autorità locali per capire come mai il 15enne non avesse assistenza, necessaria per gli allenamenti alla panca, soprattutto quando a svolgerli sono sportivi minorenni.