Per gioco o forse per impressionare amichetti e istruttori si era impegnato nello scavare da solo un vero e proprio tunnel nella sabbia ma non ha compreso in tempo che in pericolo incombeva su di lui ed è stato travolto dal crollo di una duna sopra di lui. Così a morto a soli 12 anni un bimbo statunitense dello stato del Michigan, il piccolo Gage Wilson. Il bambino faceva parte di un comitiva di boy scout e stava partecipando a una tranquilla escursione in spiaggia a South Haven quando è avvenuta la tragedia. Il dramma si è consumato sabato scorso, in un parco pubblico della contea di Van Buren. Secondo la ricostruzione della polizia, per almeno trenta minuti nessuno si è accorto di lui che si è allontanato e ha iniziato a scavava su un lato di una duna.

Quando i ragazzi e gli accompagnatori di sono accorti della sua assenza era ormai troppo tardi. Il ragazzo è stato tirato fuori dai presenti e poi soccorso dai sanitari intervenuti sul posto successivamente. Nonostante gli sforzi, però, è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Il Dipartimento di Polizia di South Haven ha spiegato di aver risposto poco dopo le 16 alla chiamata di emergenza che parlava di un ragazzino esanime trovato da due membri del gruppo di Boy Scout. Sono stati gli stessi istruttori a praticargli le rime manovre rianimatori, poi il piccolo è stato trasportato in elicottero in ospedale ma per lui non c'è stato nulla da fare. "Questo è un momento molto difficile per la nostra famiglia", ha dichiarato il direttore degli scout del Michigan, aggiungendo: "Siamo tristi per la morte di uno dei nostri giovani membri a seguito di un incidente in un evento di scouting. Offriamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e la sosterremo in ogni modo possibile".