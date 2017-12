Al termine di una lite familiare scoppiata in casa durante la serata, è andato nel giardino dell'abitazione e ha iniziato scavare una buca nel terreno, poi quando è diventata abbastanza profonda ci si è messo dentro e ha continuato a scavare dall'interno nonostante l'invito a smetterla da parte dei familiari. A questi ultimi non è rimasto che chiamare i soccorsi ma anche davanti ad agenti di polizia e ai vigili del fuoco intervenuti sul posto l'uomo si è ostinato a non voler uscire dalla buca ormai enorme ed è stato necessario far intervenire degli specialisti.

Protagonista dell'insolita scena un uomo britannico di Batheaston, un villaggio a est di Bath, in Inghilterra, liberato dai pompieri solo dopo quattro ore di trattativa e attraverso una speciale gru fatta arrivare appositamente. "È cominciato tutto verso le 4 di mattina quando ci sono state molte urla provenienti dalla casa di fronte alla mia", ha spiegato un vicino ai giornali locali, raccontando che sul posto erano al lavoro bee dieci vigili del fuoco più un team di specialisti dei recuperi che hanno installato la speciale gru calandosi infine nella buca per liberarlo. "Abbiamo risposto ad una chiamata di emergenza. Abbiamo dovuto chiudere la strada perché sono stati impegnati numerosi veicoli di servizio ma l'incidente è stato risolto e l'uomo è uscito dal buco di sua iniziativa" ha spiegato un portavoce della polizia di Avon e Somerset.