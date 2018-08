Era talmente felice del suo primo giorno di scuola dopo le vacanze che aveva deciso di farsi fotografare con un cartello in mano lungo la strada verso l'istituto scolastico. Un beffardo e crudele destino però ha voluto che la piccola Payton Lynn Crustner, di nove anni, in quella scuola non ci arrivasse mai più. La bambina infatti è morta pochi minuti dopo quello scatto pubblicato sui social a causa di un terribile incidente stradale che non le ha lasciato scampo. La terribile tragedia arriva dallo stato del Texas, nella contea di Rusk, in Usa, dove l'auto su cui viaggiava la piccola è stata coinvolta martedì scorso in uno schianto che ha provocato anche altri quattro feriti.

Le altre vittime dello schianto includono il fratello sedicenne della bimba, ora ricoverato in gravi condizioni, un altro bimbo di 3 anni che era sulla stessa vettura e la trentaduenne Miranda Clark, che guidava l'auto. Ferito anche il conducente dell'altra vettura, un 18enne. Secondo la polizia, quest'ultimo a differenza dell'altra conducente, non indossava le cinture di sicurezza mentre la bimba sembra fosse assicurata solo alla parte inferiore della cintura. Dopo la collisione, la piccola è stata sbalzata via dal veicolo e dichiarata morta sul posto. "Payton Lynn Crustner, 9 anni, è stata portata via da questo mondo prima del suo primo giorno di scuola del quarto anno" ha scritto la famiglia, avviando una raccolta fondi per le spese del suo funerale a cui hanno aderito centinaia di persone .