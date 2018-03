Era stato arrestato e condannato perché coinvolto in uno stupro di gruppo avvenuto anni fa, ma grazie alla buona condotta in cella era stato scarcerato anticipatamente beneficiando di una riduzione di pena. Appena fuori però ha subito approfittato della situazione per agganciare e poi violentare ripetutamente una ragazzina di soli 12 anni. Per questo il 25ene britannico Osman Ali è stato nuovamente arrestato e imprigionato e ora dovrà scontare anche la pena precedente rimasta per un totale di 14 anni. L'uomo, originario di Rochdale, nella Greater Manchester, era stato rinchiuso in carcere per scontare una pena di otto anni e mezzo nel 2012 dopo che lui e altri due uomini erano stati condannati per lo stupro di gruppo. Dopo aver scontato solo metà della sua pena, però è stato liberato e nel giro di pochi mesi è riuscito a prendere di mira una 12enne conosciuta attraverso facebook arrivando a violentarla.

Ali è stato arrestato di nuovo dalla polizia lo scorso maggio dopo che la sua ultima vittima è stata ricoverata in ospedale dopo che un passante l'aveva trovata mentre camminava in uno stato di confusione per la strada e minacciava di farsi del male. "Mi ha fatto mentire ai miei genitori su dove ero. Mi ha usato e mi ha fatto cose terribili di cui ho dovuto parlare con gli agenti di polizia. Quello che ho subito influenzerà la mia vita negli anni a venire o quando incontrerò i futuri partner" ha spiegato la ragazzina durante il processo, aggiungendo: "Faccio brutti sogni e mi sveglio di notte. Mi sento come se mi mancasse parte della mia adolescenza. I ricordi di ciò che mi ha fatto vivranno per anni."