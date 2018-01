Sposarsi presuppone anche fare una bella festa con amici e parenti. Ed è quello che ha fatto una coppia italiana di Settimo Torinese , 61 anni lui 55 lei. Solo un “piccolo” particolare stona però con quello che sarebbe potuto essere il più classico dei matrimoni: gli sposi sono scappati senza pagare il conto. Ed ora i due sono finiti nei guai. Il reato contestato è di insolvenza fraudolenta. I fatti risalgono al 4 maggio 2013. Secondo le ricostruzioni, dopo aver pronunciato il fatidico, sono saliti in Valchiusella per il pranzo post-cerimonia. Con loro ci sono una quarantina di invitati. Fila tutto liscio, pranzo compreso. Dagli antipasti fino alla torta nuziale. Ma la sorpresa arriva tra il caffè e l'amaro… quando gli sposi spariscono nel nulla e con loro gli invitati, lasciando attoniti i gestori dell’attività, a cui non era restato altro che sporgere querela nei loro confronti.

E così, 24 ore dopo, la titolare si è presentata dai carabinieri per presentare la denuncia nei confronti dei due. Dopo quasi cinque anni l'inizio del processo. Per lei il danno è stato ingente: il conto da pagare era infatti di circa mille euro. Proprio per questo motivo ha deciso di farsi assistere da un legale, l'avvocato Stefano Boggio. Alla prossima udienza del procedimento che si svolgerà nel marzo prossimo, verranno ascoltati i testimoni convocati dalla procura della Repubblica per raccontare quanto avvenuto in quella lontana giornata di primavera nel ristorante.