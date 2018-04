"Torna Jamel, porta tra le mie braccia i nostri cuccioli. Io sono qua, nella stessa casa dove giocavamo insieme coi i bambini. Aspetto il vostro ritorno". Questo è l'accorato appello che Rosa Mezzina, giovane mamma bolzanese di 28 anni, ha rivolto al padre dei suoi figli di due e quattro anni: l'uomo che li ha rapiti. Jamel Methenni, 33enne di nazionalità tunisina, è in fuga con i figlioletti da cinque giorni. L'uomo ha approfittato dell'assenza da casa della moglie, dalla quale si starebbe separando, per sottrarle i bambini. Il 33enne guida un furgone Fiat Ducato di colore bianco targato CE800WV, con i vetri posteriori oscurati e il cassone aperto. Il cellulare di Jamel è stato localizzato per l'ultima volta a Verona.

Quando è rientrata a casa dal lavoro la donna si è accorta che il marito aveva preso i figli. Il fatto che l'uomo avesse posizionato i seggiolini nel furgone e avesse preso alcuni vestiti dei piccoli, induce a credere che la fuga fosse stata premeditata. Tuttavia, Methenni non ha con sé i documenti dei bambini che, come spiega la nonna a Chi l'ha visto?, hanno un loro passaporto, mentre quello del tunisino risulta scaduto. Pertanto, è difficile che padre e figli possano aver lasciato l'Italia. Da poco tempo il 33enne era stato allontanato da un’azienda di consegna pacchi dove lavorava come corriere.

Dalla sua pagina Facebook, mamma Rosa ha rivolto un appello al marito: