Il caso molestie arriva fino a Stoccolma e così, caso unico nella storia, il Premio Nobel per la Letteratura 2018 non sarà assegnato. L'annuncio è arrivato dalla prestigiosa Accademia svedese in uno stringatissimo comunicato stampa che dice semplicemente che il prossimo premio Nobel per la letteratura sarà cancellato. Nei prossimi giorni si cercherà di capire se il premio sarà assegnato l'anno prossimo, insieme a quello del 2019.

Per l'Accademia di Stoccolma, che assegna il più importante riconoscimento letterario al mondo, la cancellazione è un modo per rispondere allo scandalo che l'aveva travolta dopo che il marito di una giurata del Premio – Jean-Claude Arnault – era stato accusato di molestie sessuali da circa venti donne e di aver ricevuto finanziamenti da parte dell'Accademia al club culturale di sua proprietà, il Forum, un locale nel centro di Stoccolma, che adesso è stato chiuso.

La questione arriva da lontano e risale a a novembre scorso, quando diverse donne hanno accusato di aggressioni sessuali il fotografo francese, che si occupava di gestire un progetto culturale finanziato dall'Accademia svedese. Secondo la Bbc sarebbero avvenuti diversi incidenti a stampo sessuale in sedi di proprietà dell'Accademia, anche se l'uomo nega ogni accusa. Anche sua moglie, la giurata di cognome Frostenson, è stata rimossa.

Non è la prima volta che il Nobel per la letteratura viene annullato. Da quando esiste il premio, dal 1901, era già successo 7 volte, in periodi difficili per la storia europea: nel 1914, 1918, 1935 e poi dal 1940 al 1943.