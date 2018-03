Quando si è recato sul posto probabilmente sperava proprio di fare la scoperta che gli avrebbe cambiato la vita per sempre anche se ovviamente le speranze erano quasi nulle. Scalciando pietre nei pressi di un vecchia miniera abbandonata, però, è avvenuto l'incredibile: tra i sassi c'era una grossa gemma luccicante, valutata poi in oltre 30mila dollari. È quanto accaduto ad un uomo australiano che vagava attraverso la zona di Sapphire Gemfields a Reward nel Queensland centrale. L'uomo, che ha preferito rimanere anonimo, ha spiegato ai media locali di essersi trovato nel posto giusto al momento giusto. Come hanno ricostruito alcuni giornali locali, infatti, il fortunato stava semplicemente calciando delle pietre quando si è ritrovato tra i piedi lo zaffiro colorato di 141 carati.

L'ufficiale per lo sviluppo del turismo delle Central Highlands, Peter Grigg, ha detto che è stata la scoperta di una vita. "La sua reazione iniziale fu di meraviglia, come si può immaginare. Scoprire una pietra di una tale dimensione tra la terra e poi rendersi conto di quello che rappresenta è incredibile", ha proseguito Grigg, avanzando una ipotesi: "Probabilmente la gemma è stata portata in superficie dalle abbondanti piogge delle settimane scorse". Siamo nei pressi di uno dei più grandi giacimenti dell'emisfero australe ma in effetti di solito serve molta fatica e sudore nello scavare per trovare simili pietre.