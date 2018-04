Stava tornando a casa a in sella alla sua moto da cross quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, schiantandosi violentemente contro un muro a bordo strada. Così è morto nelle scorse ore a soli 15 anni Mattia Moro, giovane di San Colombano Belmonte, nella città metropolitana di Torino. Il tragico incidente stradale nella serata di venerdì a Cuorgné, sempre nel Torinese. L'adolescente stava tornando a casa in compagnia di due amici, ognuno sulla propria moto quando giunto in via Galimberti, per motivi ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato finendo per schiantarsi contro un muro in cemento. un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto dopo un chiamata di emergenza degli stessi amici del giovane, hanno cercato di rianimarlo in tutti i modi possibili. Dopo averlo stabilizzato, i medici hanno caricato il ragazzino sull'elisoccorso, prontamente allertato, che lo ha trasportato d'urgenza e in codice rosso all'ospedale Cto di Torino . Le sue condizioni erano state giudicate gravissime soprattutto a causa di un trauma cranico e, nonostante tutti gli sforzi dei medici per tentare di salvargli la vita, il 15enne è morto in nottata. Una notizia che ha sconvolto non solo i familiari del giovane ma anche tutto il paese di San Colombano e il circondario dove tutti conoscevano Mattia per la sua passione per le moto e il calcio a cui aveva giocato indossando la maglia di una formazione delle giovanili locali. "Mi raccomando Matti, impenna in paradiso. Ti vogliamo ricordare così, con la moto e con il sorriso", hanno scritto alcuni amici sui social per ricordarlo. Sull'incidente indagano ora i carabinieri della compagnia di Ivrea che hanno effettuato anche i rilievi chiarire la dinamica dello schianto.