È una storia a lieto fine quella che arriva dalla California, dove una donna di cinquantaquattro anni che si chiama Sheryl Donovan è stata ritrovata viva dopo essere rimasta bloccata per dieci lunghi giorni nella neve. Sheryl stava tornando a casa dal lavoro il 13 marzo scorso quando ha sbagliato strada ed è finita nelle montagne californiane, dove è rimasta bloccata avendo finito il carburante nel suo Suv. La donna non poteva neppure usare il cellulare perché senza linea. La figlia, entusiasta per il ritorno a casa della mamma, ha raccontato ai media statunitensi come ha fatto Sheryl a sopravvivere per giorni nella neve. La donna ha usato dei vestiti che aveva in auto per ripararsi dal freddo e con sé aveva solo una bottiglia d’acqua. “Ha mangiato anche la neve”, ha detto la figlia aggiungendo che tutto “è stato estremamente traumatico”.

Dopo 10 giorni nella neve Sheryl ha iniziato a camminare verso la strada e ha trovato aiuto – L’auto di Sheryl è stata trovata nei pressi di Camptonville, un posto isolato molto distante dalla casa della donna. Lo sceriffo che si è occupato delle ricerche ha spiegato che probabilmente la cinquantaquattrenne ha svoltato a destra quando avrebbe dovuto girare a sinistra per poi perdersi nella neve. Lo sceriffo ha aggiunto che le squadre di ricerca si aspettavano il peggio: “Siamo davvero, davvero felici che le cose siano andate diversamente”, ha ammesso. La figlia di Sheryl ha aggiunto che sua madre è stata finalmente trovata quando ha deciso di uscire dal suo Suv e di camminare verso la strada. Ha camminato almeno per un miglio fino a quando un buon samaritano l’ha vista e si è fermato per aiutarla.