L'automobilista che cade dalla sua auto per una maldestra manovra, la vettura che prosegue la corsa da sola e investe un passante, uccidendola sul colpo. È la terribile quanto assurda sequenza costata la vita al 70enne David Harris, un uomo britannico di Swanage , nel Dorset, che per una sfortunata coincidenza si trovava a camminare proprio davanti casa dell'automobilista mentre questa perdeva il controllo del suo mezzo. Secondo a ricostruzione della polizia, la donna, la 68enne Gillian Richings, stava facendo manovra con l'auto in un parcheggio davanti casa con lo sportello ancora aperto quando ha premuto l'acceleratore invece del freno. Un errore che l'ha sbalzata fuori dal veicolo lasciandola ferita ma che purtroppo è costato la vita invece al 70enne che faceva jogging.

L'uomo, ingegnere ferroviario in pensione, è stato trascinato via dalla vettura che infine lo ha schiacciato contro un muretto senza lasciargli scampo. La 68enne dal suo canto ha spiegato che voleva fare marcia indietro e aveva aperto la portiera per vedere meglio dietro ma ha premuto l'acceleratore al posto del freno. L'auto ha sbattuto contro un lampione e lei è caduta, poi ha proseguito la corsa fino dall'altra parte della strada dove ha investito il 70enne, uccidendolo. La signora è stata interdetta dalla guida per 12 mesi e dovrà sottoporsi a un test prima di riottenere la patente. Dovrà svolgere anche 120 ore di servizio sociale ma ha evitato la condanna a una pena detentiva.