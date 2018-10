Quando i passanti hanno visto quell'auto quasi bloccata nello stretto spazio a disposizione inizialmente hanno creduto ad uno scherzo o anche a una trovata pubblicitaria, invece era tutto vero: un automobilista decisamente distratto era riuscito a infilarsi nel sottopasso pedonale della stazione rimanendo inevitabilmente bloccato. È quanto accaduto nelle ore scorse a Cascina, in provincia di Pisa, dove cittadini della zona hanno fotografato la scena documentando l’assurdo incidente. Come dimostrano le immagini scattate dai residenti e apparse online, un'auto bianca e neanche piccola è riuscita ad entrare nel sottopasso pedonale di via Cei probabilmente nel tentativo di andare dall'altra parte della strada divisa dalla ferrovia, ignorando ogni cartello stradale con il rischio di investire qualcuno. Solo alla prima curva l'automobilista di è accorto che ovviamente non c'era spazio di manovra. Con l'aiuto di alcuni presenti, infine sarebbe riuscita ad uscire da quella situazione senza chiamare le forze di polizia