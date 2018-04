Un uomo risultato positivo all'alcol test mentre era alla guida della sua auto ha investito e ucciso un ragazzo di diciassette anni che viaggiava su uno scooter insieme a un amico. Il drammatico incidente stradale è avvenuto la notte tra venerdì e sabato a Ceriale, nella provincia di Savona, intorno all’una. A perdere la vita è Davide Molinari, giovane promessa del calcio ligure. Da quanto emerso, il tasso alcolemico dell'automobilista non era tale da giustificare l'arresto, così l'uomo è stato denunciato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, il diciassettenne stava percorrendo la via Aurelia quando il suo scooter 125 è stato travolto dall'auto che provenendo dalla direzione opposta si stava immettendo in una via laterale. Davide e il suo amico sono stati soccorsi da due ambulanze e dall'automedica e portati all'ospedale Santa Corona di Savona. Nonostante l’intervento dei sanitari, però, per Davide Molinari non c’è stato nulla da fare. L’altro ragazzo, coetaneo della vittima, ha invece riportato la frattura a una tibia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Davide Molinari giocava nella formazione juniores dell'Albenga calcio – La giovane vittima dell’incidente stradale giocava nella formazione juniores dell'Albenga calcio. La società ha chiesto il lutto e la partita contro il Vado è stata rinviata. “Un gravissimo lutto – così la società in una nota – ha colpito l’Asd Albenga Calcio 1928 e tutto il calcio dilettantistico ligure. A seguito di un incidente stradale è morto Davide Molinari (leva 2000), giovane promessa della società ingauna. In seguito al grave lutto, il Comitato Regionale della Liguria ha sospeso la partita in programma con il Vado valida per il campionato juniores. Il presidente Giulio Ivaldi e tutto il comitato partecipa al dolore della famiglia di Davide e della società Albenga”.