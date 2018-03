Il motociclista ligure Fausto Vignola, 37 anni, è morto nel pomeriggio di ieri a Balestrino, in provincia di Savona, mentre insieme ad alcuni compagni centauri si allenava in sella alla sua moto da cross. Stando alle prime informazioni diffuse, l’uomo stava percorrendo un tratto sterrato quando ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un albero. Non si è fatto attendere l’intervento di vigili del fuoco, soccorso alpino, 118 ed elisoccorso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Vignola a gennaio aveva partecipato alla Dakar, portandola a termine.

Secondo quanto raccontano i quotidiani locali ieri pomeriggio intorno alle 17 e 30 Fusto Vignola si stata allenando insieme ad altri tre motociclisti: era in testa alla piccola carovana quando la moto, per ragioni da appurare, l'ha sbalzato contro un albero. Il 37enne di Ortovero lascia la moglie Sara e due figli piccoli. Fausto Vignola era considerato un esperto centauro, tanto da aver preso parte all'ultima edizione della celeberrima ex Parigi Dakar, da dieci anni rinominata Rally Dakar, portandola a termine. "È una tragedia inaspettata che ci riempie di tristezza e ci sconvolge profondamente. Fausto Vignola ha perso la vita in un incidente con la sua moto durante un allenamento" ha annunciato il sindaco di Albenga Cangiano nel corso di un consiglio comunale.

Franco Jannone, amico e addetto stampa di Vignola, ha dichiarato: "Sapevo che era ad allenarsi. La notizia è arrivata improvvisa e mi ha profondamente sconvolto", ha detto con la voce rotta dalla commozione.