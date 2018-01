Secondo quanto rileva l’Istat in un rapporto pubblicato nel novembre del 2017 sono Francesco e Sofia i nomi preferiti dai neo-genitori italiani negli ultimi tempi. Per i maschietti dopo Francesco, appunto il nome maschile più diffuso in Italia, tanti genitori scelgono Alessandro e Leonardo, con quest’ultimo nome che raggiunge il primato in ben dieci regioni. Tra i nomi preferiti da genitori stranieri che vivono nel nostro Paese ci sono poi Adam, Rayan, Youssef ma anche Matteo, Luca, Alessio e Mattia. Ma quello che una coppia italiana ha dato al loro secondo figlio, il primo bambino nato nel 2018 in provincia di Savona, è decisamente un nome che non troveremo facilmente in nessun rapporto. Questo bambino, infatti, si chiama Naboo, ovvero come uno dei pianeti immaginari della saga di Star Wars.

L'anagrafe del comune di Nasino (Savona) ha finalmente accettato e così la coppia ha potuto chiamare il figlio come preferivano: il primo nome del bambino sarà appunto Naboo come il pianeta di Guerre Stellari e il secondo nome sarà Nimoy, ovvero come l'attore – Leonard Nimoy – che ha impersonato il dottor Spock nella saga di Star Trek. Probabilmente è inutile precisare che i genitori del bambino, che ha anche un fratellino, sono dei grandi fan di Guerre Stellari e in generale dei film di fantascienza. È a partire dal pianeta Naboo che si sviluppano le vicende che portarono alla presa del potere di Palpatine, uno dei principali antagonisti della saga, ed è su questo pianeta che è nata anche la regina Padmé Amidala, altro personaggio protagonista della saga creata da George Lucas.