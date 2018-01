in foto: Simone Canetto, 20 anni.

Incidente mortale questa mattina, mercoledì 3 gennaio, sull'Aurelia Bis, tra i comuni di Villanova d'Albenga e Alassio, in provincia di Savona. Un giovane di 20 anni, Simone Canetto, è morto sul colpo dopo aver perso il controllo della sua vettura ed essersi scontrato frontalmente con un camion della raccolta dei rifiuti. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, pare che il ragazzo sia uscito fuori strada con la sua Citroen all'uscita di una galleria, per cause ancora in via di accertamento, e sia andato a impattare con violenza contro il mezzo della nettezza urbana che procedeva in direzione opposta. I vigili del fuoco hanno potuto estrarre il suo corpo incastrato tra le lamiere della macchina dopo averne rimosso il tetto. Inutili i successivi tentativi di rianimarlo, effettuati dai sanitari del 118 giunti sul luogo.

Simone, infatti, era già morto all'arrivo dei soccorsi. Residente ad Albenga, di lui si sa che si era diplomato lo scorso luglio all’istituto Alberghiero di Alassio, dove aveva coltivato la passione per la cucina, e giocava a calcio tra le fila del Ceriale Juniores. Il traffico è rimasto bloccato su entrambe le direzioni per alcune ore per permettere agli esperti della scientifica di effettuare tutti i rilievi necessari, prima di riprendere la circolazione con normalità.