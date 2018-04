Lanciavano sassi da ponti e cavalcavia sulle auto di passaggio danneggiandole e rischiando anche di far molto male ai conducenti, ma se questi osavano fermarsi nelle vicinanze per accertarsi dei danni, loro li aggredivano brutalmente a sassate e a bastonate lasciandoli in una pozza di sangue. L'assurda serie di attacchi è ancora più incredibile se si pensa che a metterla in atto sono stati ragazzini adolescenti tra cui alcuni di soli 10 anni. È quanto accaduto nelle scorse nei dintorni della città di Adelaide, sulla costa dell'Australia Meridionale. Dopo numerose segnalazione i, la polizia locale ha individuato un gruppo di giovanissimi del posto, arrestando tre di loro: un bimbo di soli 10 anni, una ragazzina di 13 e un ragazzo di 16. I tre farebbero parte di una gang di cinque-sei persone i cui membri sono ancora ricercati.

Secondo le autorità locali, dopo aver imperversato in zona con una serie di attacchi alle auto e agli automobilisti di cui tre sono finti in ospedale, il gruppo poi avrebbe continuato le sue scorribande nel centro abitato, prendendo di mira vetture parcheggiate e abitazioni a caso. Infine l'aggressione a due pensionati della zona, picchiati davanti alla loro abitazione e presi a calci e pugni in faccia. La coppia ha riferito che alcuni giovani erano saliti sul tetto della loro casa e per questo loro erano usciti, ma la banda li ha presi di mira. Altri testimoni hanno raccontato che in precedenza avevano rotto una finestra di un'altra casa con un palo di una staccionata divelto. Le indagini proseguono per risalire all'identità di tutti i membri del gruppo.