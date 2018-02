È stata travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ed ora lotta tra la vita e la morte. È in coma una donna di 54 anni, di cui non sono ancora state rese note le generalità, rimasta vittima nella mattinata di oggi, mercoledì 7 febbraio, di un incidente che potrebbe costarle caro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che sia stata colpita da una Fiat Doblò, mentre camminava lungo via Predda Niedda a Sassari all'altezza del Tanit, e che sia stata trascinata per circa 20 metri sull'asfalto. Trasportata d'urgenza in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Alla guida della vettura, un uomo che, interrogato dalle forze dell'ordine, è risultato negativo all'alcol test. È più probabile che il conducente della macchina abbia visto la signora all'ultimo momento e non sia riuscito a frenare in tempo per evitarla.

Continuano, comunque, i rilievi degli inquirenti per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quando accaduto. In particolare, alcuni testimoni dell'incidente sono stati ascoltati nelle ultime ore per cercare di fare luce sulla vicenda. Per ore anche la circolazione è stata compromessa, con numerosi disagi al traffico sia in entrata che in uscita dalla città.