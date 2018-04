in foto: Giovanni Antonio Pedranghelu, 36 anni (La Nuova Sardegna).

Tutti, dai suoi familiari ai medici che lo hanno assistito, credevano fosse rimasto vittima di un incidente stradale. Ma, dopo essersi svegliato dal coma, Giovanni Antonio Pedranghelu, allevatore di 36 anni di Sassari, ha raccontato una verità diversa, dicendo che qualcuno voleva ucciderlo travolgendolo con la propria auto. Lo ha fatto dal letto dell'ospedale della città sarda dove è ancora ricoverato, con ben 23 fratture e un polmone perforato. E' un vero e proprio giallo quello che si sta consumando nelle ultime ore a Nughedu San Nicolò, dove il giovane risiede.

Come riporta il quotidiano locale La Nuova Sardegna, Giovanni, una volta riaperti gli occhi, ha cercato di ricordare gli attimi immediatamente precedenti l'incidente che avrebbe potuto costargli la vita. Era un sabato dello scorso mese di marzo. "Sono uscito da un bar e sono salito in macchina con un conoscente, andavamo a prendere del vino a casa sua, in campagna. Stavo aprendo un cancello quando una macchina mi è passata sopra, ma poi non ricordo altro". Un racconto, questo fatto a carabinieri, molto lacunoso, ma abbastanza esaustivo per permettere di aprire un'indagine per tentato omicidio. Ulteriori analisi hanno già confermato che le sue fratture sono compatibili con un trauma da schiacciamento da ruote, mentre il sopralluogo sul posto del ritrovamento del suo corpo ha rivelato la presenza di solchi lasciati da una macchina, alcuni frammenti di vestiti e uno scarpone.

Secondo gli inquirenti, chi lo ha investito, infatti, potrebbe anche averlo fatto in modo involontario, ma poi, credendo che Pedranghelu fosse morto, l'avrebbe trascinato e gettato nella stradina sottostante da un'altezza di circa tre metri, nel punto in cui l'uomo è stato ritrovato alle due del mattino da un giovane che rientrava nella sua casa di campagna e che ha lanciato l'allarme. Intanto, continuano le indagini per fare chiarezza sull'intera vicenda.