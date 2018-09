Un bambino di dieci anni è ricoverato da sabato sera in ospedale a Cagliari dopo essere rimasto ferito gravemente a causa dell’esplosione di un ordigno artigianale, un grosso petardo o una bomba carta. L’incidente è avvenuto nella tarda serata al campo sportivo di Siligo (Sassari), dove il bambino era andato con il padre e il fratello più piccolo per assistere alla partita di calcio tra la squadra locale, in cui giocava il fratello maggiore, e il Pozzomaggiore, gara valida come anticipo della prima giornata del campionato di Prima categoria. Alla fine della partita il bambino ha raccolto un ordigno che era stato lanciato dagli spalti e proprio in quel momento gli è esploso in mano, dilaniandogli l'arto. Anche il padre del bambino e il fratellino sono rimasti leggermente feriti a causa dell’esplosione. A lanciare l'allarme è stato il sindaco di Siligo, Mario Sassu, che era presente sul posto e ha richiesto l'intervento del 118.

Il bambino operato a Cagliari – Il ragazzino è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Sassari, poi dopo l'intervento per la riduzione di un ematoma alla testa nella notte è stato trasferito d’urgenza al Reparto di Chirurgia della Mano all’ospedale di Cagliari. Secondo le informazioni raccolte dai quotidiani sardi, il bambino ha perso due dita della mano destra, ma il resto dell'arto è stato salvato grazie a un complicatissimo intervento di chirurgia plastica, eseguito domenica dai medici dell'ospedale Marino di Cagliari e fortunatamente le sue condizioni sono in fase di miglioramento. Sul posto i rilievi tecnici dei Carabinieri del paese e della Compagnia di Bonorva che hanno avviato le indagini per chiarire chi abbia lanciato l’ordigno e di che tipo fosse lo stesso. I carabinieri hanno interrogato decine di persone per capire chi possa aver portato il petardo all'interno dello stadio.