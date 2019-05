Gravissimo incidente stradale nella tarda mattinata di giovedì 2 maggio nella zona industriale di Predda Niedda a Sassari, in Sardegna. Una donna è morta in ospedale per le gravi ferite riportate nello scontro fra due auto avvenuto intorno alle 13 alla rotonda davanti al centro commerciale Auchan. La vittima è una pensionata di settantasette anni. Anche la conducente dell’altra automobile coinvolta nello schianto, una donna di quarantasette anni, è rimasta ferita e portata in ospedale dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha eseguito i rilievi e sta ricostruendo la dinamica dell’incidente mortale.

Lo schianto frontale tra le due auto – Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, la pensionata settantasettenne era alla guida di una Alfa Romeo e mentre percorreva la strada 21, nei pressi del centro commerciale Auchan, ha perso il controllo della vettura, forse a causa di un malore, e si è scontrata frontalmente con un’altra auto che procedeva nella corsia opposta. Distrutte entrambe le automobili nel violento schianto. All’arrivo dei soccorritori la donna anziana era in arresto cardiaco ed è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso del Santissima Annunziata, dove però è morta poco dopo nel reparto di Rianimazione. Le condizioni di salute dell’altra donna non sarebbero invece preoccupanti.