Drammatico incidente stradale domenica pomeriggio in Sardegna, lungo la statale Sassari-Alghero. Un ragazzo di ventidue anni è morto carbonizzato nella sua auto, che si è incendiata dopo essersi ribaltata per aver urtato violentemente contro un pilastro di una galleria all’ingresso di Sassari. La vittima si chiamava Alessandro Ortu ed era originario di Porto Torres. Il drammatico incidente è avvenuto poco prima delle 17 del pomeriggio di domenica, mentre sul capoluogo di stava abbattendo un forte acquazzone. Alessandro stava andando al centro commerciale Auchan, a Predda Niedda, dove lavorava. Secondo quanto ricostruito, il ventiduenne stava percorrendo la strada statale Sassari-Alghero “della Nurra”, quando all'ingresso della città, all'altezza del centro commerciale Globo, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della sua Seat Arona.

La dinamica dell’incidente mortale – L'auto ha sbandato colpendo il basamento sul lato destro della carreggiata, quindi la barriera centrale in cemento e infine si è ribaltata e ha preso fuoco sotto il cavalcavia. Alessandro è rimasto intrappolato nell'abitacolo e per lui non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è morto carbonizzato nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e lo hanno tirato fuori. Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti anche il 118, i carabinieri della Compagnia di Sassari e gli agenti della Polizia locale. L'Anas ha chiuso il traffico sulla strada per qualche ora. La notizia della tragedia si è diffusa velocemente a Porto Torres, dove la famiglia del giovane è molto conosciuta. Alessandro, secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali, solo da qualche mese aveva trovato lavoro in un negozio di abbigliamento all’Auchan di Sassari, a pochi passi da dove ha perso la vita.