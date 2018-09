Un ultimo saluto che richiama in tutto e per tutto al fascismo. Un funerale che si conclude con il saluto romano e il richiamo a termini del periodo del regime di Benito Mussolini. A denunciare quanto avvenuto a Sassari è la consigliera comunale del centrosinistra, Lalla Careddu, che ha pubblicato un video su Facebook in cui si vede la celebrazione di stampo fascista delle esequie del professore e giurista Giampiero Todini. Quest’ultimo era un professore di Storia del diritto italiano nell’università di Sassari: è scomparso negli scorsi giorni e le sue esequie si sono svolte nella chiesa di San Giuseppe. E sono proseguite davanti al sagrato, con il feretro “onorato” in stile fascista.

Nel video si sente una voce richiamare i “camerati” sull’attenti, per poi rendere “onore al professor Giampiero Todini”. A quel punto si ripete per tre volte un saluto al professore: “Camerata Giampiero Todini”, esclama ancora la voce. “Presente”, rispondono le persone che si trovano in piazza, davanti alla chiesa. “Camerati, riposo”, annuncia ancora la voce dopo il rito, prima di sciogliere le righe con un “camerati, libertà”. Così i presenti si salutano e si abbracciano, davanti al feretro del professor Todini.

Todini era orgoglioso della sua appartenenza politica e delle sue idee di destra. Sostenitore dell’Msi, suo figlio è attivista di Casa Pound e, secondo quanto riporta Repubblica, è stato anche candidato alle scorse elezioni politiche al Senato. Alle esequie in stile fascista erano presenti circa una trentina di persone, tutte schierate ordinatamente, con modi quasi militari. Sul feretro viene poggiato anche il tricolore, prima dell’inizio del vero e proprio rito. Todini, ricorda ancora Repubblica, è stato docente a lungo e ha contributo alla fondazione dell’Archivio storico giuridico sardo di Sassari, di cui è anche stato presidente. A lui l’allora capo dello Stato Francesco Cossiga conferì il titolo di cavaliere al merito della Repubblica e poi quello di commendatore.