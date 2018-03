Pasquale Antonio Piu, un uomo di 63 anni di Sassari, ha perso la vita a causa alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13,30 di oggi lungo la strada statale 131, all'altezza di Truncu Reale. Stando alle prime informazioni raccolte, l'automobilista, che era al volante di una Opel Corsa, ha perso il controllo della vettura sbandando prima a destra e poi a sinistra, prendendo in pieno il guard rail centrale. A quanto pare l'uomo aveva appena finito di effettuare un sorpasso, quando ha perso il controllo dell'automobile che poi si è ribaltata più volte, sbalzando Pasquale Antonio Piu fuori dall'abitacolo.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Spetterà all'autopsia stabilire le cause del decesso, ma non è escluso che il sessantatreenne possa essere stato vittima di un malore. Sempre l'esame autoptico chiarirà definitivamente se la morte sia stata causata dallo schianto e dalle gravi ferite riportate o, per l'appunto, da altre ragioni. Lunga la fila dei veicoli che si è formata sulla statale che collega Sassari a Porto Torres, nel tratto vicino a Truncu Reale.