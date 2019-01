Un ragazzo è stato trovato morto, ucciso da un colpo di pistola nella notte, in Sardegna. Si chiamava Diego Baltolu e aveva diciannove anni. Il giovane, originario di Alà dei Sardi (Sassari), è stato trovato morto a Buddusò, piccolo comune della provincia di Sassari. Il giovane, da quanto si apprende, è stato ritrovato questa mattina sugli scalini di fronte alla casa della fidanzata. Aveva un buco nel petto. Accanto al suo corpo, secondo quanto riportano alcune fonti locali, sarebbe stata trovata anche una pistola. La prima ipotesi era stata quella di un suicidio ma con il passare delle ore si è rafforzata quella del delitto.

Probabilmente la giovane vittima ha cercato invano di chiedere aiuto a casa della fidanzata – L'ipotesi più probabile è che il ragazzo sia stato freddato e che stesse dirigendosi nell'abitazione della fidanzata, forse per cercare soccorso, ma che non abbia fatto in tempo a suonare il campanello della casa nel centro storico di Buddusò per chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Sassari a cui sono affidate le indagini sul caso.

Caccia all'omicida – Caccia al killer in tutta l'area tra la Gallura e il Sassarese. Per il momento gli investigatori non avrebbero raccolto particolari indizi sul luogo del delitto: nessuno avrebbe sentito lo sparo o avrebbe notato niente di riconducibile all'omicidio.