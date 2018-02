Il Muletto, il cavallo di cinque anni montato dal cavaliere Giorgio Sanna che si è infortunato domenica 11 febbraio alla Sartiglia di Oristano, non ce l’ha fatta. L’animale ha subito un grave infortunio a una zampa mentre correva durante la secolare giostra equestre che si svolge ogni anno a Oristano in occasione del Carnevale e il servizio veterinario della Sartiglia ha immediatamente valutato come serie le sue condizioni. Così il cavallo è stato trasportato all'Ospedale didattico veterinario dell'Università di Sassari e, dopo le visite e gli accertamenti diagnostici all'arto posteriore sinistro fratturato, i veterinari hanno deciso di praticare l'eutanasia. A riportare la notizia i quotidiani locali. La Fondazione Sa Sartiglia, nell'esprimere grande dispiacere per quanto accaduto, ha fatto riferimento a un “infortunio dovuto al caso e non imputabile a cause specifiche se non a una normale dinamica di corsa”. “Era un cavallo prestante e si trovava in buone condizioni di salute”, ha detto – riportano ancora i media locali – Antonio Montisci, responsabile dei Servizi veterinari dell’Assl di Oristano e componente della Commissione veterinaria dalla Fondazione Sartiglia. Intanto l’associazione Horse-Angels, che ha condiviso in rete le immagini scioccanti dell’infortunio dell’animale, ha fatto sapere di aver subito presentato un esposto chiedendo chiarezza sulle dinamiche dell’incidente. In tanti ieri a Oristano hanno assistito alla cavalcata restando colpiti da quella zampa penzolante: il cavallo ha continuato a correre sotto gli occhi degli spettatori nonostante la grave ferita.

La denuncia della Lav – La Lav ha fatto sapere che presenterà una denuncia alla Procura contro i responsabili della morte del cavallo infortunatosi alla Sartiglia: “Procederemo a denunciare i responsabili, per tale ragione chiediamo che si dia immediatamente seguito a tutti gli accertamenti dovuti, a partire dall'autopsia indipendente sul cadavere del cavallo, per verificare la dinamica dell'incidente e appurare le responsabilità connesse. In considerazione di questi aspetti, chiediamo inoltre l'intervento del Prefetto, dei Ministeri dell'Interno e della Salute, e l'istituzione di una Commissione Ministeriale che faccia piena luce sulla sorte di tutti i cavalli deceduti in questa manifestazione”. Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato dei 5 Stelle, Paolo Bernini: “Ieri, alla Sartiglia di Oristano, si è consumata l'ennesima barbarie sulla pelle degli equidi. Durante la ‘Corsa alla stella' un cavallo si è fratturato una zampa ed in seguito è stato abbattuto; per questo centinaia di utenti, indignati per le immagini del video diventato virale in rete, stanno organizzando una viva protesta. E i veterinari locali, con i loro proclami, si stanno rendendo protagonisti di un triste teatrino in cui si evince il maldestro tentativo di scaricare vicendevolmente le chiare responsabilità”.